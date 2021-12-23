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Новый детский сад появится на севере Москвы в следующем году

Виктория Сикерина

Город
Новый детский сад появится на севере Москвы в следующем году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Левобережная улица Карта всех событий

Новый детский сад возведут на Левобережной улице в Северном административном округе (САО) Москвы в 2022 году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 23 декабря.

Он отметил, что дошкольное учреждение будет рассчитано на 200 воспитанников.

Глава ведомства напомнил, что за прошедшие месяцы 2021 года в городе ввели в эксплуатацию семь объектов образовательной инфраструктуры. Общее количество созданных для детей мест составило 4150.

— В настоящее время Департаментом строительства за счет средств городского бюджета ведется строительство 32 объектов образования общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Всего за 2021-2024 годы планируется построить и сдать в эксплуатацию порядка 70 образовательных учреждений, треть из них — детсады, — заключил он.

На днях председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что детский сад на 300 учеников построят в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы. Соответствующий проект строительства согласовали в Градостроительно-земельной комиссии, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Детское учреждение возведут на земельном участке общей площадью свыше 1,1 гектара.

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