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В России выявили 25 667 новых случаев COVID-19 за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 25 667 новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 25 667 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы в четверг, 22 декабря.

При этом 7,7 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3062 случая заболевания.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 1002 человека. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 41 645 пациентов.

Накануне глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что свыше 70 миллионов граждан России вакцинировались от коронавирусной инфекции двумя компонентами вакцины. По его словам, порядка 76 миллионов россиян сделали прививку первым компонентом лекарственного препарата.

21 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зафиксировали 41 случай заболевания новым агрессивным штаммом коронавируса «омикрон».

В России выявили 25 667 новых случаев COVID-19 за сутки
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