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Столичные врачи за сутки вылечили 3292 пациента от COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 3292 пациента от COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3292 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы в четверг, 22 декабря.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 846 440 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 3062 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 714, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 526.

Еще 77 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва лучше многих других городов мира справляется с пандемией. По его словам, коронавирус оказался тяжелым испытанием для бизнеса и жителей Москвы, однако им удалось противостоять вирусу.

Глава города подчеркнул, что в столице удалось создать мощную группировку медицинских сил в здравоохранении по борьбе с COVID-19. Мэр уточнил, что медицинская система имеет запас прочности, благодаря которому позволяет ресурсы плановой помощи крайне редко задействовать для борьбы с коронавирусной инфекцией, заметив, что для пациентов с COVID-19 созданы специализированные корпуса.

Столичные врачи за сутки вылечили 3292 пациента от COVID-19
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