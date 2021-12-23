Столичные врачи за сутки вылечили 3292 пациента от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3292 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы в четверг, 22 декабря.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 846 440 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 3062 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 714, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 526.

Еще 77 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва лучше многих других городов мира справляется с пандемией. По его словам, коронавирус оказался тяжелым испытанием для бизнеса и жителей Москвы, однако им удалось противостоять вирусу.

Глава города подчеркнул, что в столице удалось создать мощную группировку медицинских сил в здравоохранении по борьбе с COVID-19. Мэр уточнил, что медицинская система имеет запас прочности, благодаря которому позволяет ресурсы плановой помощи крайне редко задействовать для борьбы с коронавирусной инфекцией, заметив, что для пациентов с COVID-19 созданы специализированные корпуса.