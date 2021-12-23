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Андрей Бочкарев: Интеграция станции «Каховская» в состав БКЛ проходила в сложных условиях

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев: Интеграция станции «Каховская» в состав БКЛ проходила в сложных условиях
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Каховская Карта всех событий

Во время интеграции ремонтируемой станции метро «Каховская» в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) специалисты столкнулись с трудностями из-за отсутствия технологических проемов для подачи строительных материалов. Об этом рассказал в четверг, 23 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что указанные сложности не помешали запустить пассажирское движение в срок.

— Станция «Каховская» бывшей Каховской ветки открылась в составе БКЛ. Ее реконструкция осуществлялась в стесненных условиях. Отсутствовали технологические проемы, через которые можно было поднимать демонтируемое оборудование и подавать строительные материалы. Для этих целей были использованы перегонные тоннели, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что в ходе работ строители заменили материал платформы и путевых стен, а также установили современные системы пожаротушения и общеобменной вентиляции.

— Темным мрамором Лабрадорит были облицованы 44 колонны, а еще 32 — темно-красным мрамором Россо Леванте. Черный и белый мрамор был использован при облицовке путевых стен, на которых размещены также отреставрированные декоративные панно из металла. На подвесных конструкциях и колоннах установлены светодиодные светильники, — заключил гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что сейчас специалисты ведут строительные работы в зоне пересадки со станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Новаторская» на одноименную станцию будущей Троицкой линии.

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