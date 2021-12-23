МИД заявил, что РФ не допустит предварительных условий от США по гарантиям безопасности

Фото: МИД РФ

Россия не станет терпеть заявления Соединенных Штатов о предварительных условиях для работы по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков в четверг, 23 декабря.

Он отметил, что отечественные дипломаты надеются на оперативную формализацию договоров.

— Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам, то тогда это не получится, — заявил политик в интервью изданию «Международная жизнь».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по поводу гарантий безопасности. Вашингтон обсудит их с европейскими союзниками и партнерами, заключила она.