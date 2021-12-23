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Путин объяснил, почему появляются новые штаммы коронавируса

Полина Долганова

Общество
Путин объяснил, почему появляются новые штаммы коронавируса
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Новые волны коронавирусной инфекции вызваны способностью вируса к мутации. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

По словам главы государства, новые варианты COVID-19 появляются в тех странах, в которых есть проблемы со здравоохранением.

Президент добавил, что меры пресечения за отказ от вакцинации в России не нужны. По его мнению, россиянам необходимо доходчиво и с уважением разъяснять необходимость сделать прививку.

Политик уточнил, что бороться нужно с нарушениями в области здравоохранения, а не с законопослушными гражданами.

— Нужно ли вводить какие-то меры преследования? Я думаю, что нет: начнешь давить — сразу появятся способы обойти, — заключил Путин.

До этого российский лидер заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в РФ, который сейчас составляет 59,4 процента, является недостаточным. Глава государства добавил, что к настоящему моменту около 70 миллионов россиян сделали прививку первым компонентом вакцины. Он также добавил, что увеличение уровня смертности из-за COVID-19 не может не вызывать обеспокоенности. По словам главы государства, пандемия обострила проблему демографии, из-за которой в стране не хватает рабочих рук.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный.

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