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«Что такое святые мощи?»: дизайнер Артемий Лебедев ответил СК

Илья Ашуров

Происшествия
«Что такое святые мощи?»: дизайнер Артемий Лебедев ответил СК
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев, в отношении которого начата проверка по уголовной статье, написал обращение Следственному комитету России. Оно опубликована в официальном Telegram-канале Лебедева.

— Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? — написал блогер.

Далее Лебедев задает следователю вопрос о Святом Владимире, который «скидывал в Днепр идолищ языческих». Дизайнер интересуется, можно ли действия указанного святого оценить как кощунственные.

Также Лебедев спрашивает, сдавало ли руководство СК экзамен по научному атеизму для вступления в КПСС.

До этого сообщалось, что СК начал проверку высказываний дизайнера и блогера Артемия Лебедева о мощах святых. В случае обнаружения состава преступления Лебедева могут привлечь к уголовной ответственности по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» — прим. «ВМ»).

17 декабря Лебедев опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором задался вопросом: почему людей интересуют мощи святых. По его мнению, это довольно странно, так как «при жизни все святые были обычными алкашами и разной степени крупности начальством».

21 декабря представители Русской православной церкви призвали правоохранительные органы проверить высказывания блогера.

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