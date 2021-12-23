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Риелтор назвал самую дешевую квартиру в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Риелтор назвал самую дешевую квартиру в Подмосковье
Фото: pixabay.com

Самую дешевую квартиру в подмосковной хрущевке продали за два миллиона сто тысяч рублей. Изначальная стоимость квартиры составляла три миллиона рублей, но продавцу пришлось ее снизить. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин.

— Самая дешевая квартира в Подмосковье продавалась в хрущевке на пятом этаже с голубями: человек сделал под потолком палки по всей квартире, и у него там жило 100 или 200 голубей. Это был Дедовск, Истринский район, примерно 18 км от МКАД, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что данная квартира требовала ремонта, но помещение было полностью пригодно для проживания.

Саяпин также назвал стоимость самых дешевых комнат в области — около 700–800 тысяч рублей, и продаются они как общая доля в квартире. По его словам, цена такого жилья зависит от состояния дома, подобные расценки не являются завышенными.

До этого эксперты рассказали, с чем связан резкий рост цен на квартиры в Санкт-Петербурге. Скачок цен связан прежде всего с введением льготной ипотеки и нестабильностью рынка.

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