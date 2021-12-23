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Народный артист РФ Вадим Лобанов скончался в возрасте 81 года

Виктория Сикерина

Общество
Народный артист РФ Вадим Лобанов скончался в возрасте 81 года
Фото: kino-teatr.ru

Народный артист России и заведующий кафедрой театрального искусства Санкт-Петербургского государственного университета Вадим Лобанов скончался в возрасте 81 года 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения в четверг, 23 декабря.

Уточняется, что причиной ухода из жизни стала продолжительная тяжелая болезнь, передает Пятый канал.

Вадим Лобанов родился в 1940 году в Воронеже. В годы Великой Отечественной войны его семья переехала в Московскую область, отец ушел на фронт. Профессиональный путь будущий народный артист России начал в Русском драматическом театре Эстонской ССР, а затем переехал в столицу и поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина.

После окончания вуза Лобанова можно было увидеть во многих театральных поставках, фильмах и сериалах. Среди его работ самыми популярными считаются следующие: «Семнадцать мгновений весны», «Сталинград», «Улица разбитых фонарей», «Мажор», «Шторм», «Последний министр» и многие другие.

В 2007 году Вадим Лобанов был удостоен звания «Народный артист России». Через несколько лет ему вручили орден «Честь и мужество».

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