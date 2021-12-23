«Непростая проблема»: Путин оценил ситуацию с долгами Роснано

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Несмотря на то что ситуация с долгами Роснано довольно непростая, у каждого руководства есть карт-бланш на ее изучение. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

— Действительно, это непростая проблема. Я не буду сейчас называть цифры, кто-то говорит 140 миллиардов, кто-то говорит 102 миллиарда. И по-разному оцениваются эти проблемы в стоимостном выражении правительством и самой компанией, — заявил президент.

Путин напомнил, что к работе сейчас приступило новое руководство, у которого есть карт-бланш на объективную оценку ситуации и привлечение лучших специалистов, которые могли бы помочь оценить всю ситуацию.

Госкомпания «Роснано» намерена признать недействительными договоры о кредитах под высокий процент, чтобы договориться о реструктуризации. Банкам направили претензии, в которых просят признать кредитные договоры недействительными.

Роснано должно банкам около 70 миллиардов рублей, оно намерено реструктуризовать долг хотя бы на 55 миллиардов рублей. Еще в ноябре в руководстве корпорации сообщили, что вынуждены пойти на этот шаг, чтобы «избежать наиболее негативных сценариев».