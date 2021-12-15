Роснано потребовало аннулировать кредитные договоры с банками, которым задолжало

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Госкомпания Роснано намерена признать недействительными договоры о кредитах под высокий процент, чтобы договориться о реструктуризации. Банкам направили претензии, в которых просят признать кредитные договоры недействительными.

В руководстве компании выразили мнение, что банки намеренно завышали процентные ставки, а теперь условия необходимо пересмотреть.

Роснано должно банкам около 70 миллиардов рублей, оно намерено реструктуризовать долг хотя бы на 55 миллиардов рублей. Еще в ноябре в руководстве корпорации сообщили, что вынуждены пойти на этот шаг, чтобы «избежать наиболее негативных сценариев».

Теперь компания перешла к решительным действиям и решила аннулировать текущие условия. По мнению сотрудников корпорации, банки выдали кредиты только из-за госгарантий, нарушая интересы заемщиков. А чтобы не доводить разбирательство до суда, следует снизить ставки.

Источник издания РБК в банковской сфере объяснил, что это формальная процедура — переговоры уже идут, а направленные претензии необходимы из-за бюрократических тонкостей. В то же время другой собеседник портала посчитал действия Роснано нелогичными. Но все сходятся в одном — придется договориться, чтобы не понести еще большие потери.

В январе 2021 года экс-глава Роснано Анатолий Чубайс попросил снять его со всех занимаемых постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). После отставки с поста главы Роснано Чубайс был назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.