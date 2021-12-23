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Сергей Собянин открыл станцию «Матвеевская» Киевского направления МЖД после реконструкции

Евгений Белоусов

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Сергей Собянин открыл станцию «Матвеевская» Киевского направления МЖД после реконструкции
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Матвеевская Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг, 23 декабря, после реконструкции новый городской вокзал «Матвеевская» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) — в перспективе четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4).

Станция расположена на границе районов Очаково-Матвеевское и Раменки, между станциями Аминьевская и Поклонная Киевского направления МЖД (будущего МЦД-4). Комплексная реконструкция началась в третьем квартале 2019 года. Отмечается, что работы проходили без остановки движения поездов.

Теперь на месте старой станции построили современный городской вокзал, который сможет справиться с растущим пассажиропотоком. Площадь вокзала достигает 5,9 тысячи квадратных метров.

Две новые платформы оснащены навесами на всю длину, это поможет защитить пассажиров от дождя и снега. Выйти к платформам можно через современный пассажирский терминал с тремя кассами, информационными табло, автоматами по продаже билетов, турникетной линейкой, туалетными комнатами и крытым надземным переходом.

Кроме того, «Матвеевская» оборудована эскалаторами и пассажирскими лифтами, а также одной кассой, расположенной невысоко, для удобства маломобильных граждан. Также на вокзале предусмотрены тепловые завесы и инфракрасные обогреватели, чтобы обеспечить пассажирам комфорт в зимнее время.

Во время реконструкции создан задел для комплексного развития расположенных рядом территорий. Вокзал с ними связывают 10 маршрутов наземного общественного транспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

На открытии Собянин сообщил, что в 2022 году планируется запустить порядка 10 новых станций Московских центральных диаметров (МЦД). Он также отметил, что прошедший 2021 год стал одним из самых плодотворных в сотрудничестве с железными дорогами. За это время был выполнен большой объем работы, были построены новые дополнительные железнодорожные пути, эстакады.

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