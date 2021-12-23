Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за трафика

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московским автомобилистам следует отложить поездки или пересесть на общественный транспорт из-за трафика. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 23 декабря.

— Движение на 17:45 — девять баллов. Сейчас время в пути на личных автомобилях увеличено в 1,5–2 раза, — говорится в сообщении.

Поездка из центра длиной в 20 километров в среднем займет на 35 минут дольше до 19:30, уточнили в департаменте. Свободнее на дорогах города станет после 20:30, отмечается в Telegram-канале ведомства.

23 декабря в Гидрометцентре сообщили, что последняя неделя уходящего года принесет в Московский регион морозы от 9 до 22 градусов. В понедельник, 27 декабря, Москва будет находиться в тыловой части циклона, где будет распространяться более холодная воздушная масса.

Из-за этого местами пройдет небольшой снег, а ночью и днем температура будет от 9 до 14 градусов мороза. Кроме того, ожидается западный ветер скоростью от трех до восьми метров в секунду.

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до полудня 25 декабря. Синоптики отметили, что причина такого предупреждения — крепкие морозы.