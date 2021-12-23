Москвичам рассказали, на каких участках города наиболее затруднено движение

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Движение на дорогах Москвы оценивается в девять баллов, наибольшие затруднения наблюдаются на выезде из города. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение на 18:15 — 9 баллов. Сейчас основные затруднения сосредоточены в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя скорость движения на данный момент на МКАД составляет 25 километров в час, на Третьем транспортном кольце (ТТК) — 16 километров в час, на Садовом кольце — 13 километров в час. На выезде из столицы наблюдается наибольшее затруднение движения: на шоссе Энтузиастов, проспекте Андропова и на Варшавское шоссе, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого в департаменте посоветовали московским автомобилистам отложить поездки или пересесть на общественный транспорт из-за трафика.

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до полудня 25 декабря. Синоптики отметили, что причина такого предупреждения — крепкие морозы.