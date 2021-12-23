Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин призвал терпеливо объяснять россиянам необходимость вакцинации

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса Пресс-конференция Владимира Путина — 2021
Общество
Путин призвал терпеливо объяснять россиянам необходимость вакцинации
Фото: Администрация президента РФ

Гражданам следует терпеливо и с уважением объяснять необходимость вакцинации от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

— Нам нужно идти по другому пути, нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер, — рассказал глава государства.

При этом преследования за отказ от прививок быть не должно, приводит слова Путина сайт Кремля.

1/2
2/2

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.

Читайте также:
Вакцинация Владимир Путин Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Все мнения
О проекте