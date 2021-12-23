Путин призвал терпеливо объяснять россиянам необходимость вакцинации

Фото: Администрация президента РФ

Гражданам следует терпеливо и с уважением объяснять необходимость вакцинации от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

— Нам нужно идти по другому пути, нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер, — рассказал глава государства.

При этом преследования за отказ от прививок быть не должно, приводит слова Путина сайт Кремля.

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22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.