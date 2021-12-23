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Новый дом по реновации на 134 квартиры построят в Головинском районе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новый дом по реновации на 134 квартиры построят в Головинском районе
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Кронштадтский бульвар, 27 Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект многоквартирного жилого дома по программе реновации на Кронштадтском бульваре. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

— Для жителей Головинского района построят двухсекционный жилой дом переменной этажности с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения в уровне первого этажа, — заявил Леонов.

По его словам, стены первого этажа, включая цоколь, облицуют керамическим лицевым кирпичом, а стены со второго этажа и выше – керамическим. Также все квартиру в доме получат внутреннюю отделку. Всего в доме будет 134 квартиры: 30 однокомнатных, 102 двухкомнатных и 2 трехкомнатных. Также в доме будут квартиры, оборудованные для маломобильных групп населения.

Дом будет оборудован подземным паркингом. Территорию вокруг дома озеленят и благоустроят, на ней обустроят площадки для отдыха, спорта и игр детей, говорится в сообщении.

Недавно руководитель Департамент градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал, что с момента старта переселения по программе реновации в 2018 году жители 401 дома стали обладателями новых квартир либо находятся в стадии расселения. При этом 66 старых зданий на данный момент демонтированы по технологии умного сноса. По его словам, наибольшее количество расселяемых домов расположилось в Западном административном округе столицы. Здесь их количество составляет 75.

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