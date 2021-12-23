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«Боюсь, он прав»: британцы обратились к Путину из-за Украины

Иван Юминов

В мире
«Боюсь, он прав»: британцы обратились к Путину из-за Украины
Фото: Минобороны РФ

Заявление президента России Владимира Путина о подготовке Украиной новой военной операции в Донбассе может быть правдивым. Об этом заявили ряд читателей британской газеты Daily Express в четверг, 23 декабря.

— Боюсь, он прав, Евросоюз и НАТО с помощью Украины пытаются совершить экспансию на восток, — написал kennyk1000.

При этом Sapphire & Steel добавил, что Киев должен прекратить сеять «геноцид» военными операциями против жителей востока страны. Запад пытается быть антагонистом России, а Кремль отвечает ему аналогично, приводит слова highhazel Daily Express.

23 декабря Путин заявил, что на Украине готовят новую военную операцию в Донбассе. Москва, по его словам, должна жить с оглядкой на происходящее там, а также смотреть, когда Киев «долбанет».

В тот же день пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова Путина о том, что Украина планирует военную операцию в Донбассе, не соответствуют действительности. Делегация страны в Трехсторонней контактной группе, как уточнил он, проделала «титаническую» работу для прекращения режима огня. России следует сконцентрироваться на выполнении договоренностей, заключил дипломат.

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