Столтенберг отверг обвинения в нарушении обещаний о расширении НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

НАТО, вопреки различным утверждениям, не давало обещаний оставаться в определенных границах. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в четверг, 23 декабря.

— НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса, — рассказал представитель организации.

Каждое государство, согласно Парижской хартии и акту Россия — НАТО, вольно определять свою судьбу, подчеркнул он. Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявлял, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии, приводит слова Столтенберга dpa.

На пресс-конференции, которая прошла 23 декабря в Москве, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию «надули, нагло обманули», когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток. По его словам, в настоящее время Запад «немедленно» должен дать гарантии безопасности России, потому как военные мощности НАТО разместились у границ РФ, а не наоборот.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

20 декабря журналист Дмитрий Киселев заявил, что Россия может превратить западные страны в радиоактивный пепел, если они повторят Карибский кризис на Украине. Москва применит силу, если НАТО или США перейдут «красные линии», заключил телеведущий.