ДНР обвинила США в доставке химического оружия на Украину

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Американские самолеты доставили первую партию химического оружия и антидота на Украину в октябре. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в четверг, 23 декабря.

— Первая доставка, которая была, антидота, и это не химические вещества, это все-таки можно сказать оружие, она была доставлена самолетами Соединенных Штатов Америки. Это было в октябре, в Борисполе выгружалось, — рассказал правоохранитель.

Химическое оружие в металлических колбах по 45 миллиметров поступило в страну в ноябре, уточнил он. Вооружение в настоящее время находится на складах в Харьковской области, отметил Басурин в эфире «России 24».

21 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами в восточной части Украины. По его словам, на учениях военные НАТО отрабатывают варианты применения коалиций против России с участием грузинских, украинских и молдавских военных.