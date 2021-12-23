Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ДНР обвинила США в доставке химического оружия на Украину

Иван Юминов

В мире
ДНР обвинила США в доставке химического оружия на Украину
Фото: president.gov.ua

Американские самолеты доставили первую партию химического оружия и антидота на Украину в октябре. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в четверг, 23 декабря.

— Первая доставка, которая была, антидота, и это не химические вещества, это все-таки можно сказать оружие, она была доставлена самолетами Соединенных Штатов Америки. Это было в октябре, в Борисполе выгружалось, — рассказал правоохранитель.

Химическое оружие в металлических колбах по 45 миллиметров поступило в страну в ноябре, уточнил он. Вооружение в настоящее время находится на складах в Харьковской области, отметил Басурин в эфире «России 24».

21 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами в восточной части Украины. По его словам, на учениях военные НАТО отрабатывают варианты применения коалиций против России с участием грузинских, украинских и молдавских военных.

28 октября постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ОБСЕ должна отреагировать на применение Украиной ударного беспилотника в Донбассе. Полеты любых видов беспилотников, за исключением аппаратов ОБСЕ, не допускаются в рамках мер по усилению «режима тишины», уточнил он.

Примечательно, по его словам, что Киев открыто признает собственные нарушения. Постпред задался вопросом о реакции действующего председательства ОБСЕ на нарушения украинской армией мер по деэскалации.

Читайте также:
Украина США ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Все мнения
О проекте