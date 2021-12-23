«Не заказываю увиденные наряды»: Бузова уличила Тарасова во лжи

Фото: instagram/buzova86

Певица Ольга Бузова ответила на обвинения своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова в том, что появилась на мероприятии в точно таком же платье, какое было на Марго Овсянниковой в совместном с Тарасовым клипе.

Бузова заявила, что у нее попросту нет времени, чтобы смотреть чужие клипы, высматривая там идеи для своих нарядов. Все ее костюмы шьются только на заказ для нее.

— Я уж точно не смотрю чужие клипы и не заказываю увиденные наряды, — заявила певица.

Также Бузова опровергла обвинения бывшего мужа в том, что якобы пришла на мероприятие, где ее не было в списке гостей. Певица только посмеялась над подобным заявлением Тарасова, ответив, что все знали, что она там будет.

— Это я не знала, что за личности там будут. Стараюсь избегать мест, где появляются люди, с которыми мне неприятно общаться, — едко подметила Бузова.

Всем этим Ольга Бузова поделилась с подписчиками ее Instagram-аккаунта в сторис.

Дмитрий Тарасов ранее обвинил Бузову в том, что та попыталась задеть его на недавнем публичном мероприятии.

Нынешняя супруга футболиста Анастасия Костенко также не оставила без ответа резкое высказывание певицы на премии телеканала Fashion TV. Она ответила на слова исполнительницы цитатой из произведения Максима Горького «На дне».