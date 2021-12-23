Блогера задержали в Смоленске за оскорбление ветерана в Сети

Фото: СК РФ

Смоленского блогера, который оскорбительно высказался в адрес ветерана Великой Отечественной в социальных сетях, где обсуждали граффити с советским солдатом, задержали. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

История с оскорбительными высказываниями, которые мужчина оставил в комментариях к посту о граффити с портретом артиллериста-зенитчика Виктора Якунина на фасаде одной из смоленских школ, получила широкий общественный резонанс.

Возбуждено уголовное дело «по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны» на основании материалов УФСБ и прокуратуры.

В настоящее время с задержанным блогером проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи провели обыск по месту жительства подозреваемого и изъяли компьютерную технику.

2 декабря прокуратура утвердила обвинение блогеру, осквернившему стенд с фото ветерана в Москве. По словам представителя ведомства, 19-летний житель Московской области обвиняется в совершении преступления по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».