«Ангел»: жена экс-супруга Волочковой впервые показала лицо новорожденного сына

Фото: телеканал «Россия 1»

Жена бизнесмена Игоря Вдовина, телеведущая Елена Николаева 21 декабря родила сына, которого назвали Александером. Она поделилась свежим фото из роддома, на котором впервые показала лицо наследника.

На черно-белых фото Елена нежно держит на руках первенца и любуется им.

— Александер улыбается и смущается, когда я его целую. И рассматривает страстными глазами. Кажется, мама ему нравится, — написала Николаева под снимками.

Малыш, которому всего три дня от роду, умилил пользователей, они наградили его эпитетами «ангелочек маленький», «красавчик», а также отметили его недетский взгляд.

«А как они смотрят в глаза маме! На первой недельке жизни?! Это что-то!»; «Да, смотрит — широко раскрытыми глазами! Кажется, прямо рассматривает! Любуется, кажется»; «Леночка, вы прекрасны: просто Мона Лиза с ребенком»; «Вы как будто и не рожали, выглядите супер»; «Ангел», — написали фолловеры.

23 декабря Елена Николаева показала откровенные фото из роддома. Она рассказала подписчикам, как прошли роды, и поделилась новыми снимками со дня появления своего первенца на свет. Для мужа телеведущей, бизнесмена Игоря Вдовина, мальчик по имени Александер стал пятым наследником.