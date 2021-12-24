МВД завершило расследование дела о хищении 550 миллионов рублей в «Связь-Банке»

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора компании по производству рафинированных растительных масел ЗАО «Ойл Продакшн» Николая Роднищева, обвиняемого в хищении 550 миллионов рублей в АКБ «Связь-Банк». Об этом в четверг, 23 декабря, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Роднищев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы, и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

Волк сообщила, что в ходе предварительного расследования было установлено, что в противоправной деятельности участвовали бенефициар ЗАО группа компаний «Маслопродукт» Алексей Бажанов, Николай Роднищев, финансовый консультант Ольга Яудземис и их сообщники из числа сотрудников ЗАО «Ойл Продакшн».

В 2013 году с целью хищения средств ПАО АКБ «Связь-Банк» они направили в кредитно-финансовое учреждение заведомо недостоверные сведения о наличии и количестве залогового имущества в собственности ООО «Вектор-Д» и ЗАО «Ойл Продакшн». На основании предоставленных документов между банком и компанией «Ойл Продакшн» был заключен кредитный договор для закупки сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

В результате со счета банка поступили 400 миллионов рублей, которые были похищены. Потом при помощи системы дистанционного банковского обслуживания фигуранты дела через расчетные счета подконтрольных им юрлиц по фиктивным основаниям совершили несколько финансовых операций. Одна из вышеуказанных компаний приобрела простые векселя инвестиционного банка на 150 миллионов рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

На имущество Роднищева и его родственников наложен арест. С 2014 года Бажанов и Яудземис находятся в международном розыске. Установлено, что Бажанов находится в Великобритании. Но компетентными органами этой страны в его экстрадиции в Россию было отказано.

Расследование других эпизодов противоправной деятельности организованной группы продолжается, устанавливаются личности всех ее участников.

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