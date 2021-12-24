Министр просвещения Кравцов рассказал о сроках новогодних каникул для школ

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Министерство просвещения РФ не планирует продлевать сроки новогодних каникул для школьников из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг, 23 декабря, глава ведомства Сергей Кравцов.

Он добавил, что решение о ранних каникулах каждый регион принимает самостоятельно. Кравцов отметил, что московские власти рекомендовали школам уйти на каникулы на два дня раньше, чем в стране, с 27 декабря.

Министр также уточнил, что в целом по России каникулы начинаются по графику. Вместе с тем он отметил, что Министерство просвещения будет следить за развитием эпидемиологической ситуации во время новогодних каникул, сообщает РИА Новости.

Психолог рассказала, как провести новогодние каникулы с пользой. Александра Миллер посоветовала переключить свое внимание именно на отдых и сам процесс отдыха. Не стоит общаться с теми людьми, которые отнимают вашу энергию и время. По словам психолога, стоит заняться делами, которые приносят удовольствие.