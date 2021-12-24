Названы четыре знака зодиака, представителям которых не везет в любви

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Астрологи уверены, что есть знаки зодиака, представителям которых не везет в амурных делах. Но, и у них есть шанс встретить любимого человека, если будут следовать мудрым советам.

Овны настойчивы и упрямы, поэтому часто вступают в отношения с теми, кто им совсем не подходит. Порой они влюбляются в тех, кто к ним безразличен или даже выражает неприятие. Раз за разом, разбивая себе сердце, они начинают верить в то, что им просто не суждено быть счастливыми в личной жизни. Зачастую Овны предпочитают не искать новые отношения, а свято верят, что к ним вернется бывший возлюбленный. По словам астрологов, все же им не нужно отчаиваться, ведь у каждого человека есть предназначенный ему судьбой избранник, стоит только быть внимательнее к людям.

Эмоциональные и романтичные Рыбы готовы броситься на шею первому, кто захочет о них заботиться, и подарить им любовь. К сожалению, они плохо разбираются в людях, а потому часто получают все новые шрамы на сердце. Представители этого знака склонны идеализировать своего партнера и не замечать его недостатки, ведь они искренне верят, что именно он — любовь всей их жизни. Набив шишки, Рыбы разочаровываются в отношениях и уходят в депрессию, считая, что они никому не нужны. Но это не так, просто им нужно научиться судить о людях не по словам, а по их поступкам.

Скорпионы порой производят негативное впечатление в силу своего властного и прямолинейного характера. Но поклонников они, тем не менее, притягивают как магнитом. Но следом за конфетно-букетным периодом, когда влюбленность сильнее разума, приходит неизбежное столкновение с недостатками Скорпионов. Мало кто может вытерпеть их выходки, а потому часто отношения разрываются. Представителям этого знака следует быть более терпимыми и внимательными к своим избранникам, чтобы сохранить гармонию в союзе.

Целеустремленные Тельцы в отношениях действуют неуверенно. Они склонны к максимализму — любовь должна быть одна, а потому на проходных людей не стоит обращать внимание. Такой подход часто подводит Тельцов, и они рискуют просто пройти мимо по-настоящему своего человека. Им нужно давать себе больше времени на то, чтобы присмотреться к поклоннику, и тогда у них есть шанс устроить личную жизнь, сообщает Пятый канал.

Астролог назвала знакам зодиака лучший возраст для заключения брака. Анна Зорина рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака следует идти под венец. Так, Овны из-за позднего взросления либо слишком спешат со свадьбой, либо тянут до последнего.