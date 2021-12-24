Против учителя, избившего школьника из-за ручки, возбудили дело в Хабаровске

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело против учителя физики, который избил школьника из-за упавшей на пол ручки. Его действия квалифицировали по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом сообщается на сайте СУ СК по Хабаровскому краю.

Инцидент случился 21 декабря. Ученик уронил ручку на пол, друг стал ее поднимать, а одноклассники ученика ради шалости решили ему «помочь». В итоге педагог решил, что ему хотят сорвать урок, и начать избивать школьника, затем грубо вытолкнул его из класса.

Серьезных травм ученик не получил, но видео произошедшего попало в Сеть. В итоге учитель стал фигурантом уголовного дела.

В настоящее время следователи допрашивают всех очевидцев инцидента.

Избивший школьника челябинский пенсионер рассказал о случившемся. Джалиль Магафуров, который накануне ударил соседского ребенка, шалившего под его окнами, заявил, что он не собирается извиняться перед мальчиком. По словам пожилого мужчины, мальчик вместе со своими друзьями в течение нескольких дней донимал его, названивая в домофон и колотя в дверь.