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Медики назвали снижающий давление продукт

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Медики назвали снижающий давление продукт
Фото: Pexels

Врачи сообщили, что высокое кровяное давление может быть опасным для жизни состоянием, но изменения в рационе питания помогут его снизить. Новое исследование утверждает, что йогурт имеет уникальные преимущества для снижения кровяного давления благодаря своим полезным бактериям.

Специалисты отметили, что цельножирные молочные продукты, включая молоко, сыр и йогурт, часто исключаются из так называемой здоровой диеты из-за содержания в них жира. Однако эти продукты содержат несколько ключевых питательных веществ, включая кальций, витамин D и белок. И теперь исследования связывают употребление большего количества молочных продуктов со снижением риска гипертонии.

Доктор Александра Уэйд из Университета Южной Австралии сообщила, что ежедневной порции йогурта в 200 граммов достаточно для снижения кровяного давления.

По словам врачей, натуральные йогурты предпочтительнее тех, в которых есть сахар. Этот продукт можно добавлять в соусы вместо высококалорийных, с низким содержанием питательных веществ, альтернатив, таких как жирные сливки.

Также медики подчеркнули, что в дополнение к любым лекарствам, которые назначает врач для снижения кровяного давления, нужно придерживаться здоровой диеты и стараться чаще заниматься спортом, сообщается на портале Express.

Врачи назвали овощ, который предотвращает гипертонию и укрепляет кости. Японские врачи рассказали, что капуста является очень полезным овощем. Она богата витаминами и минералами, которые предотвращают гипертонию и укрепляют кости.

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