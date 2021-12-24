Российские кинокритики выбрали лучших актеров года

Кадр из сериала «Вертинский» / 2021 год

Рейтинг лучших актеров года представил журнал «Вокруг ТВ». Список составили по результатам опроса ведущих кинокритиков и экспертов.

Отмечается, что если при выборе лучшей героини еще было хоть какое-то единодушие, то выбрать лучшего актера оказалось непросто.

Так, лучшей актрисой года стала Елена Тронина, которая исполнила главную роль в сериале Happy End. Именно ее имя чаще других называли критики.

Лучшим актером стал Алексей Филимонов, покоривший экспертов созданным им образом Вертинского в одноименном сериале. По количеству голосов он победил таких знаменитых коллег по цеху, как Евгений Коряковский, Евгений Цыганов, Антон Васильев, Евгений Стычкин и Максим Виторган, сообщается на портале «Вокруг ТВ».

«Вечерняя Москва» ранее рассказывала, о чем сериал «Вертинский». За последние пару лет в сериальной продукции наметилось стойкое деление на проекты, которые создают для телевидения (эффектные, но приглаженные) и те, что готовят для платформ (резкие, но откровенные). «Вертинский» — это и то и другое.