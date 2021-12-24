СМИ: Молодая жена Андрея Макаревича ждет ребенка

Фото: Cергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Музыкант Андрей Макаревич скоро станет отцом в четвертый раз, а для его 37-летней жены Эйнат Кляйн этот ребенок станет первенцем. Об этом сообщается в Telegram-канале «Не Малахов».

Отмечается, что супруги пока официально не сообщили о скором пополнении в семье. Но они недавно появились на одном светском мероприятии, где журналисты заметили округлившийся живот Кляйн. Она была одета в брюки и свободную кофту.

У 68-летнего Макаревича есть внебрачная дочь Дана — она живет в США и возглавляет фармацевтическую компанию, сын Иван и еще одна дочь Анна от журналистки Анны Рождественской.

После расставания со своей третьей женой, фотохудожницей Натальей Голубь в 2010 году, артист заявил, что разочаровался в институте семьи и не нуждается в спутнице. Статусом холостяка он наслаждался около десяти лет, но перед Кляйн все же не смог устоять.

Новая супруга музыканта по образованию историк, она организовывает элитные туры по Ближнему Востоку и Африке. Влюбленные познакомились во время путешествия по Эфиопии и сразу стали неразлучны. Скрывать свои отношения от СМИ они не планировали, но довольно долго об их романе никто ничего не знал. В мае 2020 года стало известно, что Макаревич и Кляйн тайно поженились.

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