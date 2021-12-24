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Китайские издания положительно оценили пресс-конференцию Путина

Полина Долганова

Сюжет: 

Пресс-конференция Владимира Путина — 2021
В мире
Китайские издания положительно оценили пресс-конференцию Путина
Фото: edu.gov.ru

Китайские издания оценили пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоялась 23 декабря.

Так, например, в газете Global Times отметили жесткую позицию российского лидера по вопросу расширения военного присутствия Соединенных Штатов у границ России. В газете уточнили, что Китай сталкивается с аналогичным вызовом и разделяет позицию РФ.

Газета China Youth Daily, в свою очередь, оценила слова Путина о взаимоотношениях России и Китая.

— Путин высоко оценил российско-китайское сотрудничество и показал Западу, насколько непоколебимы отношения Китая и России, — говорится в публикации издания.

Интернет-портал «Чжунго синьвэнван» оценил, что глава РФ много раз упоминал Китай в ходе своей пресс-конференции, а также продемонстрировал общественности, насколько всесторонне развито партнерство Москвы и Пекина.

23 декабря большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась в Москве. Лидер успел ответить на 55 вопросов журналистов за 3 часа 56 минут.

Мероприятие прошло в «Манеже», очно на конференции присутствовали 507 представителей СМИ. Вопросы удалось задать 17 журналистам российских федеральных СМИ, 19 представителям региональных СМИ, двум блогерам и четырем сотрудникам зарубежных медиа.

Главные тезисы большой пресс-конференции Путина доступны в специальном материале «Вечерней Москвы».

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