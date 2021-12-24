Около 160 зимних горок откроются в этом сезоне в Подмосковье

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Около 160 горок для зимнего катания откроются в этом сезоне в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Среди самых популярных площадок для катания — горки в парке «Пестовкий» в Балашихе, в Центральном городском парке Богородского округа, на площади 30-летия Победы в Домодедово, в Сестрорецком парке в Клину, в парке «Елагино» в Наро-Фоминске. Также местные жители посещают площадки для катания в Люберцах, в Мытищах и Шаховской.

Глава регионального Министерства благоустройства Михаил Хайкин отметил, что власти области стараются создать комфортную среду в каждом округе Подмосковья, создавая места для проведения сезонного досуга.

— Мы стараемся, чтобы каждый из жителей имел возможность провести свободное время с интересом и пользой для себя и своего здоровья, — подчеркнул он.

До этого спасатели предупредили об опасности необорудованных детских горок. Стихийные горки часто устраивают на склонах водоемов со спуском к неокрепшему льду или возле железных и автомобильных дорог. Катание с подобных горок не является безопасным.