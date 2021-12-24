Лавров: Проводимая США политика создает токсичную атмосферу

Фото: МИД РФ

Недружественная политика Соединенных Штатов в отношении России создает токсичную атмосферу и становится препятствием для спокойного взаимодействия. Такое мнение в пятницу, 24 декабря, выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в отношениях между Россией и Штатами в настоящее время наблюдается нездоровая обстановка и существует много раздражающих факторов.

— Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги, — отметил министр в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье».

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве. Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.