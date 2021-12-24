Нарколог назвал допустимую дозу спиртного в новогоднюю ночь

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал о допустимой дозе спиртного в новогоднюю ночь. По словам специалиста, безопасной дозы не бывает.

Но если в праздники вы все-таки решили выпить, лучше отдать предпочтение некрепким напиткам, например, сухому вину. Одного бокала будет вполне достаточно.

— Главное — не превращать новогоднее застолье с алкоголем в длительный «марафон», когда спиртные напитки употребляют чуть ли не каждый день на протяжении праздников, — отметил Виталий Холдин.

Также важно не смешивать напитки разной крепости, в особенности газированные с крепким алкоголем. В противном случае на утро можно столкнуться с похмельным синдромом.

Крепкий алкоголь лучше употреблять небольшими дозами, добавив лед. Также необходимо хорошо закусывать: алкоголь будет медленнее всасываться, и опьянение будет не таким сильным, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого главный нарколог Москвы Евгений Брюн развеял популярные мифы об употреблении алкоголя. Так, например, по его словам, употребление масла перед застольем для снижения действия алкоголя, как и повышение градуса после шампанского, на самом деле не действуют. В качестве закуски лучше всего подойдет картофельное пюре.