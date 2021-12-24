Стало известно, какие развлечения чаще всего выбирали жители Москвы в декабре

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В декабре у жителей столицы вырос спрос на заточку коньков, прокат сноубордов и аренду бани. Кроме того, увеличилось число предложений по проведению творческих мастер-классов для горожан, сообщает РИАМО.

Многие жители столицы любят кататься на коньках зимой. С началом декабря в Москве спрос на заточку коньков вырос на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также популярным является катание на снегоходе, горных лыжах и сноуборде. Спрос на прокат сноубордов в этом году вырос на 67 процентов, лыж — на 25 процентов.

С началом декабря 2021 спрос на аренду бани в Москве вырос на 79 процентов в сравнении с прошлым годом. В столичном регионе имеется большой выбор бань: хамам, сауна и другие виды.

Кроме того, москвичи любят посещать различные мастер-классы. В преддверии праздников популярны занятия по росписи пряников, кулинарные мастер-классы.

Также специалисты отмечают, что популярность катания на собачьих упряжках выросла в четыре раза в начале декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До этого депутат Дмитрий Свищев назвал самые полезные зимние виды спорта.