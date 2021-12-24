Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы самые популярные подмосковные резиденции Деда Мороза

Ирина Игнатенко

Общество
Названы самые популярные подмосковные резиденции Деда Мороза
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Комитет по туризму Московской области составил список самых популярных резиденций Деда Мороза в Подмосковье. В период новогодних праздников юных жителей региона ждут игры, мастер-классы и тематические представления, передает РИАМО.

В городском округе Подольск резиденция Деда Мороза находится в парке имени В. Талалихина. 25 и 26 декабря, а также с 2 по 8 января волшебник будет встречать малышей в специально оборудованном доме, стилизованном под бревенчатую избу. В ходе многочисленных мастер-классов детей научат делать новогодние игрушки.

В резиденции Деда Мороза в городском округе Люберцы также проводятся мастер-классы и тематические лекции. Посетить резиденцию можно будет до 10 января 2022 года.

В Павловском Посаде в резиденцию Деда Мороза входят три фотозоны и игровая комната для детей. Малыши могут посетить различные новогодние развлечения, а родители подождать их в специально обустроенной чайной зоне.

Резиденция новогоднего волшебника в сквере «Олимпийский» в Шатуре будет открыта до 30 декабря. Здесь размещена волшебная почта, с помощью которой все желающие могут написать письмо с самым заветным желанием.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, в каком возрасте ребенка можно знакомить с Дедом Морозом.

Читайте также:
Подмосковье Дед Мороз Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте