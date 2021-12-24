Названы самые популярные подмосковные резиденции Деда Мороза

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Комитет по туризму Московской области составил список самых популярных резиденций Деда Мороза в Подмосковье. В период новогодних праздников юных жителей региона ждут игры, мастер-классы и тематические представления, передает РИАМО.

В городском округе Подольск резиденция Деда Мороза находится в парке имени В. Талалихина. 25 и 26 декабря, а также с 2 по 8 января волшебник будет встречать малышей в специально оборудованном доме, стилизованном под бревенчатую избу. В ходе многочисленных мастер-классов детей научат делать новогодние игрушки.

В резиденции Деда Мороза в городском округе Люберцы также проводятся мастер-классы и тематические лекции. Посетить резиденцию можно будет до 10 января 2022 года.

В Павловском Посаде в резиденцию Деда Мороза входят три фотозоны и игровая комната для детей. Малыши могут посетить различные новогодние развлечения, а родители подождать их в специально обустроенной чайной зоне.

Резиденция новогоднего волшебника в сквере «Олимпийский» в Шатуре будет открыта до 30 декабря. Здесь размещена волшебная почта, с помощью которой все желающие могут написать письмо с самым заветным желанием.

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