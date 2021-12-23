Психолог рассказала, в каком возрасте ребенка можно знакомить с Дедом Морозом

кадр из фильма «Елки-2»

Новый год неразрывно связан с волшебством, подарками, сказками, верой в Деда Мороза и Снегурочку. Пожалуй, каждый ребенок будет безумно счастлив видеть у себя в гостях этих чудесных героев. Однако знакомить малыша с этими персонажами нужно постепенно. «Вечерняя Москва» узнала, с какого возраста можно приглашать зимних волшебников.

По словам детского и семейного психолога Натальи Наумовой, сначала малыша следует подготовить к этой встрече:

— Расскажите ребенку, кто такой Дед Мороз и Снегурочка, покажите мультфильмы или кино с участием этих персонажей. Пусть малыш убедится, что это добрые волшебники, которые щедро одаривают подарками, и тогда он будет ждать их с нетерпением.

Наумова отметила, что самый подходящий возраст, когда ребенок социально адаптирован и готов к визиту волшебников, — четыре года:

— В трехлетнем возрасте ребенок только начинает воспринимать окружающих и играть с детьми, а в четыре он имеет больше представлений об окружающем мире. И родители лучше знают к этому времени, как он будет реагировать на чужих людей и различные события. Имейте в виду, что неожиданный визит бородатого мужчины в ярком костюме может стать для малыша стрессом и нанести психологическую травму.

Эксперт также добавила, что при выборе самих артистов следует отдавать предпочтение адекватным персонам, за которыми не числится криминального прошлого. Также очень важно, чтобы приглашенные гости не имели слабости к алкогольным напиткам.