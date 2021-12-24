Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Политолог подвел итоги развития мировой экономики в 2021 году

Ирина Игнатенко

Экономика
Политолог подвел итоги развития мировой экономики в 2021 году
Фото: Pixabay

Президент секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» Ассоциации международных исследований Станислав Ткаченко подвел итоги развития мировой экономики в текущем году.

По словам политолога, пандемия коронавируса обозначила ряд проблем в монетарной политике государств, усилила их конкуренцию в высокотехнологичной сфере и обозначила необходимость реформирования института ВТО. Также возросло влияние техногенных катастроф на функционирование мировой экономики.

Он отметил, что в целом этот год стал неплохим для мировой экономики, она вступила в период восстановительного роста после непростого 2020 года, когда во многих странах были введены строгие ограничительные меры.

Среди проблем 2021 года эксперт отметил высокую инфляцию во многих странах мира и поиск безопасных вложений для инвестиций.

— В США мы фиксируем самую крупную инфляцию за последние четыре десятилетия, Евросоюзу удается купировать инфляцию, но она все-таки существенно выше, чем в предыдущие два десятилетия, — подчеркнул эксперт в комментарии ФАН.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что экономика РФ оказалась более готова к шокам пандемии по сравнению с другими странами.

Читайте также:
Экономика Инфляция 2021 год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте