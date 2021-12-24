Политолог подвел итоги развития мировой экономики в 2021 году

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Президент секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» Ассоциации международных исследований Станислав Ткаченко подвел итоги развития мировой экономики в текущем году.

По словам политолога, пандемия коронавируса обозначила ряд проблем в монетарной политике государств, усилила их конкуренцию в высокотехнологичной сфере и обозначила необходимость реформирования института ВТО. Также возросло влияние техногенных катастроф на функционирование мировой экономики.

Он отметил, что в целом этот год стал неплохим для мировой экономики, она вступила в период восстановительного роста после непростого 2020 года, когда во многих странах были введены строгие ограничительные меры.

Среди проблем 2021 года эксперт отметил высокую инфляцию во многих странах мира и поиск безопасных вложений для инвестиций.

— В США мы фиксируем самую крупную инфляцию за последние четыре десятилетия, Евросоюзу удается купировать инфляцию, но она все-таки существенно выше, чем в предыдущие два десятилетия, — подчеркнул эксперт в комментарии ФАН.

23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что экономика РФ оказалась более готова к шокам пандемии по сравнению с другими странами.