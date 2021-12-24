Лавров: РФ надеется, что США не превратят Балканы во фронт антироссийского противостояния

Фото: МИД РФ

Россия надеется, что у президента США Джо Байдена хватит политической воли, чтобы не создавать на Балканах еще один фронт противостояния с Москвой. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Россия не решает свои проблемы за счет чьих-либо интересов и не ставит союзников перед выбором — либо с нами, либо против нас.

— В последнее время Вашингтон избегает обсуждения с нами не только БиГ (Босния и Герцеговина — прим. «ВМ»), но и балканской темы как таковой. Надеемся, что у администрации Байдена хватит политической воли и разума, чтобы не превращать Балканы в еще один фронт антироссийского противостояния, иначе это обернется пагубными последствиями для Европы в целом, — сказал глава МИД в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье».

11 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание албанского премьера Эди Рамы об объединении Албании и Косово неприемлемо, планы о «Великой Албании» подрывают стабильность в регионе. По словам дипломата, «продвижение планов создания «Великой Албании» грубо противоречит положениям Резолюции 1244 Совбеза ООН, подрывает стабильность в регионе». Также она добавила, что «подобные ущербные вбросы не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, которые предпринимаются ими в рамках совместной со Скопье региональной инициативы «Открытые Балканы».