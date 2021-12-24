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Названа специя, способная снизить уровень сахара в крови на 25 процентов

Ирина Игнатенко

Общество
Названа специя, способная снизить уровень сахара в крови на 25 процентов
Фото: pixabay.com

Некоторые продукты питания способны снизить уровень глюкозы в организме. В частности, было установлено, что уменьшить сахар в крови на 25 процентов поможет пажитник.

Это растение на протяжении долгого времени применяется не только в кулинарии, но и в традиционной медицине. Некоторые исследования предполагают, что пажитник обладает даже противораковыми свойствами.

В ходе эксперимента пациентам, имеющим сахарный диабет, ежедневно давали десять граммов измельченных семян пажитника. Их добавляли в йогурт или замачивали в горячей воде.

Ученые установили, что специя способна значительно снизить уровень сахара в крови и улучшить толерантность к глюкозе. Помимо этого, было обнаружено, что после употребления пажитника в течение восьми недель уменьшался уровень общего холестерина. Свои свойства пажитник сохраняет при разных способах приготовления, передает издание «Профиль».

Ранее диетолог Римма Мойсенко назвала специи, которые укрепят иммунитет в холода. Помимо этого, диетолог отметила, что зимой необходимо употреблять продукты, содержащие антиоксиданты.

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