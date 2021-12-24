Участие малых предприятий в госзакупках расширят в столице

Фото: er.ru

Москва обеспечит малый бизнес и некоммерческие организации (НКО) большими возможностями для участия в государственных закупках. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 24 декабря.

Теперь город сможет заключать договоры до 20 миллионов рублей с представителями указанных отраслей.

Помимо этого, ряд изменений решили внести в Положение о столичной системе государственных закупок. Так его нормы будут отвечать Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что столица 16-й год подряд заняла лидирующую позицию в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Первенство города стало возможным благодаря модернизации закупочных процессов, плодотворной работе с поставщиками и поддержке среднего и малого предпринимательства.

С 1 января 2022 года в России вступают в силу поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые упростят процедуру закупок и повысят ее эффективность.