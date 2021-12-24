Победителей детского чемпионата KidSkills объявили в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Церемония объявления победителей детского чемпионата KidSkills состоялась в столице в электронном формате. Награды получили 352 команды из 209 образовательных учреждений города. Об этом сообщил заместитель главы московского департамента образования и науки Александр Тверской в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что ребята получили 112 золотых, 119 серебряных и 121 бронзовую медаль.

— В этом году более 14 тысяч человек из 544 образовательных организаций столицы соревновались в 26 компетенциях. Такие показатели подтверждают, что проект с каждым годом становится все более востребованным не только среди юных москвичей, но и у взрослых, — заявил замруководителя ведомства.

В рамках конкурса было представлено три этапа для двух возрастных категорий: от пяти до семи лет и от восьми до десяти лет. Также дети от 10 до 14 лет вместе с родителями соревновались в семейной категории FamilySkills. В рамках чемпионата ребята показали свои компетенции в деловой коммуникации, командной работе и других аспектах разных профессий.

Так, больше всего наград завоевал Московский государственной образовательный комплекс. Вторую строчку рейтинга заняли дошкольники и ученики школы при колледже малого бизнеса № 4, а третью — «Школа в Некрасовке», пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что на международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics столичные школьники заполучили три золотые медали.