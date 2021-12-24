«Все, упала!»: в Норильске штормовой ветер снес главную елку города. Видео

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На севере страны бушует непогода: скорость шквалистого ветра в Норильске составляет 30 метров в секунду. Он буквально сбивает местных жителей с ног, а также срывает новогодние украшения на улицах.

Так, главная елка города, установленная на площади, не выдержала резких порывов, сломалась и упала. Момент запечатлел на видео один из прохожих.

— Все, упала! — заключил очевидец.

Сильный ветер и низкие температуры неудивительны для Норильска: в ноябре из-за порывов ветра и холода местным жителям после вечернего сеанса кино пришлось остаться на ночевку в кинотеатре, чтобы не подвергать свою жизнь риску замерзнуть.

Жителей столицы предупредили о резких перепадах атмосферного давления, которые ожидаются 25 декабря. Кроме того, с пятницы в Москве прогнозируют потепление.