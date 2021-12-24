Рекрутер развеял популярный миф о поиске работы

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Для поиска работы не существует идеальных сезонов, так как рынок заполнен вакансиями на протяжении всего года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров.

По словам рекрутера, мнение о том, что существуют самые лучшие периоды для трудоустройства и «мертвые сезоны», — это не более чем миф.

— В летний период столько же предложений, как и в деловые сезоны — осень и весна. Просто летом все решения по кадрам принимаются медленнее, поскольку большинство руководителей в отпусках, — объяснил эксперт.

Валинуров подчеркнул: вакансии представлены в течение всего года в одинаковом количестве, остальное зависит от мотивации соискателя и работодателя. Что касается предновогоднего периода, то в это время руководитель пытается закрыть все вакансии до каникул, чтобы сотрудник заступил на смену уже в январе.

Также специалист призвал тех, кто хочет сменить место работы, не делать это в период новогодних праздников, когда активность на рынке минимальная.