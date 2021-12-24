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Врач Гинзбург перечислил продукты, способные восполнить дефицит витамина D зимой

Ирина Игнатенко

Общество
Врач Гинзбург перечислил продукты, способные восполнить дефицит витамина D зимой
Фото: Pixabay

Как восполнить дефицит витамина D в организме, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. По словам эксперта, при недостатке этого витамина снижается иммунитет человека, возможно преждевременное старение.

— Поэтому с этим дефицитом важно бороться. Отмечу, что есть продукты, богатые витамином D, например, рыбий жир или печень трески. Также витамин содержится в жирной морской рыбе типа скумбрии. Ее стоит есть 3–4 раза в неделю, — отметил специалист в комментарии Nation news.

Также данный витамин содержится в икре, но ее мало кто употребляет на регулярной основе, подчеркнул диетолог.

Гинзбург добавил, что из пищевых источников витамина D набрать определенную дозу проблематично, особенно в зимнее время. Поэтому возникает вопрос различных добавок. При этом специалисты высказывают различные мнения насчет дозировки.

До этого доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе слабосоленой рыбы. Полезнее всего будет морская и океаническая. Так, горбуша богата йодом, витамином D, Омега-3, селеном, кобальтом и витамином B.

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