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В России выявили 24 703 новых случая коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 24 703 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 24 703 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в пятницу, 24 декабря.

При этом 7,2 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

В России выявили 24 703 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 2126 случаев заболевания.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 998 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 41 213 пациентов, подытожили в оперштабе.

В России выявили 24 703 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил, что гражданам следует терпеливо и с уважением объяснять необходимость вакцинации от коронавируса. При этом преследования за отказ от прививок быть не должно, отметил глава государства.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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