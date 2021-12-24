Эксперт рассказала, как помочь ребенку расстаться с верой в Деда Мороза

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Как не дать ребенку почувствовать себя обманутым и помочь легко и без проблем расстаться с верой в Деда Мороза, рассказала руководитель языковой школы Babelfish, методист Наталья Рыбалко.

Как объяснила специалист, отношение детей к новогоднему волшебнику меняется по мере взросления. После пятилетнего возраста дети начинают ставить под сомнение факт существования волшебника. Вокруг них могут появиться старшие товарищи, которые уже перестали верить в сказки.

— Я считаю, что не стоит категорично говорить о том, что Деда Мороза не существует. Можно посмотреть вместе мультфильм на новогоднюю или рождественскую тему, задать ребенку вопрос, как он сам думает, кто ему дарит подарки, — отметила Наталья Рыбалко в комментарии ФАН.

Наталья Рыбалко посоветовала рассказать ребенку в более старшем возрасте о Великом Устюге и о том, что каждый человек может стать помощником Деда Мороза, когда совершает добрые поступки и помогает кому-то.

Также эксперт посоветовала не привязывать приход Деда Мороза к хорошему или плохому поведению детей.

Ранее были названы самые популярные подмосковные резиденции Деда Мороза.