Нарколог оценил предложение депутата Хамзаева убрать из городов алкогольные магазины

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Перенос алкогольных магазинов за пределы городов может снизить количество спонтанных покупок. Однако те, кому алкоголь требуется постоянно, будут закупать его в больших количествах. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун, комментируя предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Эксперт отметил, что подобное ограничение могло бы снизить количество незапланированных покупок алкоголя.

— Что касается оздоровления людей в результате того, что доступ к алкоголю будет немного осложнен, то никаких аналогий не приходит в голову, где такое реализовано и какова эффективность. Но, на первый взгляд, конечно, спонтанных покупок алкоголя будет меньше. Про запас покупать будут больше те, кому он нужен и кто планирует свою жизнь с алкоголем, — сказал собеседник «ВМ».

По его словам, запрет на ночную продажу алкоголя помог снизить количество спонтанных покупок. В качестве эксперимента можно было бы запретить продажу алкоголя в городах в каком-нибудь регионе, а потом посмотреть на результаты.

При этом подобное ограничение может вызвать рост нелегальной торговли, подчеркнул Ковтун.

— Будут нелегально продавать в городах, конечно. В период антиалкогольной кампании нелегальные самогоноварение и торговля начали процветать, а потом с падением экономического благосостояния людей еще больше стали процветать, несмотря на наличие алкоголя в магазинах. У людей не было денег, чтобы купить качественный алкоголь, поэтому покупали что попало и травились. Поэтому это неизбежно, — резюмировал он.

Эксперт обратил внимание, что у инициативы есть и обратный эффект: нововведение негативно отразится на доходах предпринимателей и государства, которое продает акцизные марки и лицензии на алкоголь, а также получает налоги.

С инициативой о вынесении алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов выступил депутат Государственной думы Султан Хамзаев. Он напомнил, что во время пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, президент России Владимир Путин отметил важность сбережения нации.

— Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов, — сказал парламентарий.