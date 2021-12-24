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Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы: какие преступления совершают в Москве в новогодние праздники

Илья Ашуров

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Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы: какие преступления совершают в Москве в новогодние праздники
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новогодние каникулы — это не только время праздников, подарков и оливье, но и высокий сезон преступности. Чтобы жители столицы знали, в каких сферах чаще всего орудуют нарушители, полицейские составили своеобразный рейтинг. О том, чего стоит опасаться в новогодние каникулы и как обезопасить себя и своих близких, «Вечерней Москве» рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России полковник юстиции Иван Павлюк.

Новогодние преступления в Москве

Стоит помнить, что сезонная преступность — проблема не только Москвы и Московской области, но и всей России. По словам Павлюка, в период новогодних праздников самый распространенный вид преступлений в столице — кражи. Так, с 1 по 15 января текущего года в Москве произошло 1520 краж, при этом в 442 случаях злоумышленники совершали их дистанционным способом.

— Например, во время прошлых новогодних каникул злоумышленник проник в квартиру сотрудника Минобороны, в отставке и похитил 120 коллекционных монет, икону с изображением архангела Михаила, 25 орденских планок, орден Мужества, обогреватель, а также приставку к телевизору. Впоследствии похитителя задержали и привлекли к уголовной ответственности, — рассказывает представитель департамента.

На втором месте в списке самых частых преступлений в новогодние праздники — мошенничество. В первые недели нового года только в столице выявили 833 случая мошенничества, из которых 506 были совершены дистанционным способом.

— Так, в начале января в Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве при обмене валюты. В отделении банка он обменял более 5,4 миллиона рублей на иностранную валюту и отдал пакет с деньгами москвичу. Позже житель столицы обнаружил, что среди настоящих банкнот есть часть «сувенирных купюр», которые не являются платежным средством. Ущерб составил свыше 600 тысяч рублей, — отмечает Павлюк.

Замыкают тройку самых частых преступлений на территории Москвы в новогодние праздники грабежи. Правоохранители зарегистрировали 62 грабежа в первой половине января 2021 года. Далее следуют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (33 случая) и разбойные нападения (24).

Новогодние преступления в МО

В свою очередь в Московской области с 1 по 8 января 2021 года было выявлено 319 краж, 55 мошеннических действий и 28 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

— Например, 4 января в Подмосковье произошло две кражи. В Ивантеевке неизвестные проникли в частный дом, расположенный в СНТ «Учитель-2» и вынесли оттуда бытовую технику на 211 тысяч рублей. В Орехово-Зуеве злоумышленник проник в подъезд жилого дома и похитил комплект зимней резины, причинив потерпевшему материальный ущерб на 30 тысяч рублей, — рассказывает сотрудник ведомства.

По словам Павлюка, преступления против жизни и здоровья в основном совершаются на бытовой почве, чаще — в ходе совместного распития спиртных напитков.

— Приведу один из примеров таких расследований. 1 января около 7 утра в городе Воскресенск бригадой «скорой помощи» в ГБУЗ МО «Воскресенская первая РБ» был доставлен гражданин, которого ранили ножом в грудь. В свою очередь сотрудники больницы обратились к нам, и мы начали искать виновника. Вскоре в отдел был доставлен знакомый пострадавшего. В ходе допроса выяснилось, что мужчины вместе выпивали. В какой-то момент они повздорили и один из них схватился за нож, — отмечает врио начальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России.

Всего за новогодний период на территории Московской области было возбуждено семь уголовных дел по аналогичной статье. При этом в каждом случае, подчеркивает Павлюк, преступления совершены при схожих обстоятельствах — в ходе совместного распития спиртных напитков.

Как обезопасить себя?

По словам представителя Следственного департамента МВД, большое число краж объясняется тем, что граждане часто отмечают Новый год вне пределов жилища, а также не столь пристально следят за сохранностью имущества, которое хранится в гаражах и на лестничных площадках. Именно по этим причинам в праздничные дни наиболее распространены кражи с проникновением в жилище либо иные хранилища.

По словам Ивана Павлюка, чтобы обезопасить себя в новогодние праздники, нужно соблюдать несколько простых правил.

— Стоит заранее позаботиться об охране жилища и попросить соседей присмотреть за квартирой в отсутствие хозяев. Кроме того, обратите внимание на надежность окон и дверных замков, — сказал Павлюк.

Собеседник «ВМ» отметил, что опасность в праздничные дни может исходить от фейерверков и алкоголя. По его словам, если вы решили запустить салют, то не стоит носить пиротехнику в карманах одежды или бросать ее под ноги. Также не стоит направлять пиротехнику в сторону своих друзей или прохожих.

— Настоятельно рекомендую не использовать самодельные фейерверки, а также пиротехнику с истекшим сроком годности. И помните, что при выборе пиротехники нужно обязательно проверять сертификаты качества, а купив, держать в недоступном для детей месте, — отметил полковник юстиции.

Также, по словам Ивана Павлюка, особую опасность, особенно в новогодние каникулы, представляет суррогатный алкоголь. Сотрудник ведомства в разговоре с корреспондентом призвал приобретать алкоголь в магазинах с соответствующей лицензией, а в случае выявления фактов реализации нелегальной алкогольной продукции — немедленно сообщать в правоохранительные органы.

Подводя итоги, Павлюк отметил, что безопасность детей в новогодние каникулы — приоритетная задача для сотрудников МВД.

— Расскажите о безопасности дома и на улице, а также в машине. Пожалуйста, принимайте во внимание погодные условия, соблюдайте скоростной режим и избегайте ДТП, — отметил представитель МВД.

Павлюк настоятельно рекомендовал рассказать родным и близким об основных схемах дистанционного мошенничества. Особое внимание по данному вопросу следует уделить людям пожилого возраста. Предупредите их об опасности продолжения телефонного разговора с незнакомцами.

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