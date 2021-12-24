Захарова заявила о планах Киева решать конфликт в Донбассе силовым способом

Фото: МИД РФ

Киев планирует решать конфликт в Донбассе силовым способом. Такое мнение в пятницу, 24 декабря, выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова.

— Вместо того чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению, — отметила представитель ведомства.

Она напомнила, что Украина увеличила военный бюджет на 2022 год на 20 процентов. Теперь он составляет 12 миллиардов рублей.

На эти средства, по мнению Захаровой, Киев планирует приобретать оборонительное и наступательное оружие.

Дипломат также отметила, что на Украине ежегодно увеличивается масштаб западного военного присутствия, передает РИА Новости.

21 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами в восточной части Украины. По его словам, на учениях военные НАТО отрабатывают варианты применения коалиций против России с участием грузинских, украинских и молдавских военных.

В свою очередь официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин позже уточнил, что американские самолеты доставили первую партию антидота на Украину еще в октябре, а химическое оружие в металлических колбах по 45 миллиметров поступило в страну в ноябре.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.