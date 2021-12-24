«Было немало»: Вечорко рассказал о чудесах во время пандемии коронавируса

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Среди больных с тяжелым течением коронавирусной инфекции встречается немало чудесных исцелений. Об этом рассказал главный врач московской ГКБ № 15 Валерий Вечорко в пятницу, 24 декабря.

— Чудес у нас было немало. Это в первую очередь пациенты, которые в крайне тяжелом состоянии, с почти 100-процентным поражением легочной ткани, которые прошли все подачи кислорода и дошли до ЭКМО, справились с болезнью, — приводит слова медика РИА Новости.

Вечерко добавил, что подобные случаи являются своего рода чудом, их можно назвать вторым рождением человека.

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В начале этой недели главврач отметил, что, несмотря на распространение штамма «омикрон», число заражений коронавирусом снижается, как и число поступающих пациентов. Он добавил, что реже болеть коронавирусом стали беременные женщины.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.